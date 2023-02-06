Рівень радіації у Харкові та області на 6 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,11 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 5 лютого.
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День непередбачуваних емоційних метаморфоз. При цьому емоції можуть захоплювати людей на порожньому місці, у тому числі й у самий невідповідний момент.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
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