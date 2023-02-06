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06.02.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Мережа АЗС у Харкові добровільно сплатила штраф за завищення цін на пальне

АЗС у своїй господарській діяльності застосувала завищені роздрібні ціни під час реалізації «брендового преміального» палива.

АЗС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Відділ правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області подав позов до суб’єкта господарювання мережі АЗС, зареєстрованої в Івано-Франківську, про стягнення штрафу та вилучення необґрунтовано одержаної виручки до державного бюджету за порушення державної дисципліни цін на пальне.
 
Було встановлено, що АЗС у своїй господарській діяльності застосувала завищені роздрібні ціни під час реалізації «брендового преміального» палива.
 
За порушення державної дисципліни цін на пальне ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області застосувало до АЗС адміністративно-господарські санкції.
 
У результаті мережа АЗС добровільно оплатила штраф за завищення цін на пальне після звернення ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області до суду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області перерахують диких тварин.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харьков, харків, штраф, азс
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