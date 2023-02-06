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06.02.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Харків'яни візьмуть участь у чемпіонаті Європи з велотреку

З 8 по 12 лютого швейцарський Гренхен прийматиме турнір.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Упродовж п’яти змагальних днів спортсмени розіграють 22 комплекти нагород (по 11 серед жінок і чоловіків), а також перші очки в олімпійській кваліфікації на Париж-2024.
 
Україну на континентальному форумі представлятимуть 13 спортсменів, серед яких четверо харків’ян: Алла Білецька, Владислав Денисенко, Валентин Кабашний і Богдан Данильчук.
 
Склад збірної України:
 
  • Жінки: Олена Старікова, Алла Білецька, Єлизавета Голод, Анна Колижук, Ксенія Федотова, Олександра Логвінюк;
  • Чоловіки: Максим Васильєв, Роман Гладиш, Микита Яковлев, Валентин Кабашний, Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Данило Кириченко.
З результатами змагань можна ознайомитись за посиланням.
 
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, харьков, спорт
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