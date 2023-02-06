06.02.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував складання депутатського мандату Ігорем Абрамовичем

Колишній член фракції Опозиційної платформи – За життя Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату у понеділок, 6 лютого.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив у своєму телеграм каналі. Передає РЕДПОСТ.

«Ігор Абрамович - бізнесмен і політик - йде з Верховної Ради. Складає мандат. Це його рішення, яке він ухвалив сам і яке я поважаю і розумію. І підтримую як саме рішення, так і мого друга Ігоря Абрамовича.

Ігор завжди, коли ще існувала фракція ОПЗЖ, був у ній «білою вороною» - людиною, яку від більшості його колег відрізняла чітка проукраїнська позиція. Саме проукраїнська, без будь-яких натяків на можливість навіть у найдрібнішому поступитися національними інтересами країни. З першого дня широкомаштабної війни для нього не стояло питання «Що робити?». Він одразу взявся допомагати Харкову, патріотом якого був завжди.

Гуманітарну допомогу, яку він спрямовував до рідного міста, можна рахувати десятками тонн. Кожного дня він дзвонив і питав, чим іще треба допомогти? І знаходив необхідне, навіть, якщо знайти його було неможливо, і відправляв його до Харкова, своїм землякам.

Точно знаю, що склавши мандат народного депутата, Ігор Абрамович залишиться тією ж людиною, якою був і до цього: патріотом України і харків‘янином, який і надалі робитиме все для підтримки свого рідного міста»,- повідомив Ігор Терехов.



