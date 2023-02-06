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06.02.2023  14:36   Дмитро Колонєй

Мешканцям Харківщини допоміг спецпідрозділ воєнної розвідки

Про доставку гуманітарної допомоги на деокуповані території Харківщини поінфрмували у ГУР.

Допоміг мешканцям Харківщини спецпідрозділ воєнної розвідки Kraken
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представники спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Kraken» разом із волонтерами Благодійного Фонду «Гуманітарний Центр Харківщини» доставили гуманітарну допомогу мешканцям звільнених від російських окупантів населених пунктів Харківської області.
 
 
Були відвезені харчові набори, гігієнічні засоби, дитяче харчування, одяг, ліки, іграшки та солодощі (на суму близько 450 тис. грн) нізці селищ: 
  • Тищенківка
  • Руські Тишки,
  • Нижче Солоне
  • Борова,
  • Розсохувате
  • Попасна 
 
 До Харківського військового шпиталю передали ковдри, персональні набори для військових, предмети побуту, гігієнічні та антисептичні засоби й харчові продукти.
 
 

 


Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  допомога, розвідка, харьков, харків
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