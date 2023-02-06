06.02.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові закінчилися запаси донорської крові

Харків'ян запрошують стати донорами біологічного матеріалу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Повідомляється, що запаси донорської крові 1,2, 3,4 групи закінчилися.

«Нам немає що передавати лікарням та бійцям, яким потрібні ці групи. Ми не повинні відмовляти пораненим в крові, через її дефіцит. Будь ласка! Станьте донором!»,-закликали громадян у Центрі.

Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.



