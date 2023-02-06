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06.02.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові закінчилися запаси донорської крові

Харків'ян запрошують стати донорами біологічного матеріалу.

Донорство крові Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що запаси донорської крові 1,2, 3,4 групи закінчилися.
 
«Нам немає що передавати лікарням та бійцям, яким потрібні ці групи. Ми не повинні відмовляти пораненим в крові, через її дефіцит. Будь ласка! Станьте донором!»,-закликали громадян у Центрі.
 
Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські медики допомогли з'явитися на світ немовляті.
 

Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  харьков, харків, донорство крові
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