06.02.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова розповіли, що забезпечує їм безперебійну роботу

Пристрій допомагає проводити ремонт різної складності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що застосування генераторів забезпечує безперебійну роботу бригад управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» Новобаварського району.

Як повідомив сьогодні, 6 лютого, начальник дільниці Віктор Воронцов, генератори дозволяють виконувати ремонти будь-якої складності на внутрішньобудинкових комунікаціях, безпосередньо, коли потрібно, навіть за відсутності електроенергії.

«З генераторами з'явилася впевненість, що усунемо найнепередбачуваніші проблеми. Наші майстри й раніше оперативно бралися за будь-яку роботу, аби успішно усунути аварійну ситуацію, відновити подачу води чи відрегулювати стоки у будинках мешканців району. Але у воєнний час одного нашого бажання не достатньо, вже знаємо, чого чекати від ворога, відчули наслідки ударів по критичній інфраструктурі міста та повну відсутність електропостачання. А багато наших робіт безпосередньо залежить від електромережі. Та й на графік віялових відключень доводилося теж зважати і вносити корективи при плануванні.

Саме генератори і стали надійною підмогою та гарантією безперебійної роботи ділянки у цей складний воєнний період, коли інфраструктурні об'єкти нашого міста продовжують бути під постійною небезпекою. На сьогодні ми оперативно виконуємо аварійні, плануємо всі технічні та капітальні ремонти на внутрішньобудинкових системах, як і раніше, у мирний час і впевнені, що зможемо ці плани втілити», - наголосив Віктор Воронцов.

За його словами, зокрема, закінчено технічний ремонт комунікацій у будинку на вулиці Власенка, де перший етап зварювальних робіт виконали при підключенні до генератора, а після відновлення електроенергії без зупинки перепідключилися. Щодня майстри дільниці виконують понад 20 заявок споживачів на обслуговування мереж у будинках району.



