06.02.2023 12:02 Рита Парфенова

Харківські комунальники ремонтують водоводи на 19 ділянках

Ремонтники продовжують поновлювати подачу води городянам.



vodokanal.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

У понеділок, 6 лютого бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Значний обсяг відновлювальних робіт заплановано у Новобаварському та Шевченківському районах.



Як повідомили на підприємстві, ремонтники докладають усіх зусиль для того, аби щодня забезпечити харків'ян безперебійним водопостачанням. Для цього задіяні досвідчені ремонтники, які оперативно ліквідують аварії, а також системно проводять усі необхідні профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства міста. Все це у комплексі дозволяє утримувати ситуацію з подачею води під контролем.

Ось і на вихідних зусиллями аварійників було ліквідовано 25 поривів на ділянках трубопроводів та відновлено 14 оглядових колодязів. а загалом за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули 72 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 75 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 17 водорозбірних колонок.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад мешканців просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста.



