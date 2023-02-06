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06.02.2023  15:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який охороняв порядок, встановлений окупантами

Чекає на суд чоловік по звинуваченню у держзраді на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації м. Балаклія 29-річний чоловік активно співпрацював з представниками РФ: 
 
  • погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду «патрульного» у псевдооправоохороному органі.
  • охороняв адміністративні будівлі, ринок та «слідкував» за громадським порядком, щоб «нова влада» почувала себе спокійно у місті.
Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інспекторку поліції робила кар‘єру при окупантах на Харківщині.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків
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