05.02.2023 18:24 Дмитро Колонєй
Рятувальники розбирають завали після обстрілу Харкова окупантами (фото)
Продовжуються роботи по розбору завалів у будівлі навчального закладу Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС розпочали роботи по розбору завалів на частково зруйнованому ворожими обстрілами корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова у Київському районі Харкова.
Рятувальники-верхолази за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводили демонтаж аварійних конструкцій будівлі та прибирали будівельне сміття. Загалом у проведенні аварійно-рятувальних робіт було задіяно 34 чоловіка особового складу ДСНС і 9 одиниць рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під час обстрілу Харкова 5 лютого 2023 року постраждали 15 об’єктів, сотні вікон та тисячі квадратних метрів дахів.
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