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05.02.2023  18:24   Дмитро Колонєй

Рятувальники розбирають завали після обстрілу Харкова окупантами (фото)

Продовжуються роботи по розбору завалів у будівлі навчального закладу Харкова.

Обстріл Харкова: Розбирають завали рятувальники після удару окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС розпочали роботи по розбору завалів на частково зруйнованому ворожими обстрілами корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова у Київському районі Харкова.
 
Обстріл Харкова: Розбирають завали рятувальники після удару окупантів
 
Обстріл Харкова: Розбирають завали рятувальники після удару окупантів
 
Рятувальники-верхолази за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводили демонтаж аварійних конструкцій будівлі та прибирали будівельне сміття. Загалом у проведенні аварійно-рятувальних робіт було задіяно 34 чоловіка особового складу ДСНС і 9 одиниць рятувальної техніки.
 
Обстріл Харкова: Розбирають завали рятувальники після удару окупантів
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Харкова 5 лютого 2023 року постраждали 15 об’єктів, сотні вікон та тисячі квадратних метрів дахів.
 

Источник:   ГУ ДСНС
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