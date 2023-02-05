Рятувальники розбирають завали після обстрілу Харкова окупантами (фото)

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Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.

Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.