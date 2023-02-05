05.02.2023 17:50 Дмитро Колонєй

Від удару окупантів по центру Харкова постраждали 15 об’єктів (фото)

У Харкові постраждали будинки, сотні вікон, та тисячі квадратних метрів дахів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства Харкова, у восьми житлових будинках було пошкоджено 193 вікна в квартирах і 36 вікон у під'їздах. Також було завдано пошкоджень дахам чотирьох житлових будинків загальною площею понад 1,8 тис. кв. м.

Як зазначили в КП «Харківські теплові мережі», аварійні бригади оперативно локалізували можливі збої в системі теплопостачання будинку, який найбільше постраждав від обстрілів. Фахівці перевірили всі квартири на предмет витоків теплоносія, після чого підключили до центрального опалення внутрішньобудинкові системи та розповітрили стояки. За результатами обстежень фахівцями КП «Харківводоканал», пошкоджень у системі водопостачання та водовідведення будинків не було.

У ліквідації наслідків ранкового обстрілу було задіяно 170 працівників комунальних підприємств, а також понад 20 одиниць спецтехніки.

Нанадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання.



