05.02.2023 18:50 Дмитро Колонєй

Окупанти наступають на Харківщині та обстрілюють інфраструктуру Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупанти зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах 4 населених пунктів Харківщини: Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони 10 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна.



