Наслідки влучання ворожої ракети біля житлових будинків у центрі Харкова (фоторепортаж)

Вранці 5 лютого російська ракета влучила поблизу житлових будинків у Київському районі Харкова.
Як передає РЕДПОСТ, ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, в результаті пошкоджень зазнали фасад та вікна будівлі, а також припарковані поруч автівки.
Будинок отримав серйозні ушкодження. Розбиті комунікації, відсутні тепло-, енерго- та водопостачання. Рятувальні роботи на місці ще тривають.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих: 58-річного чоловіка та двох жінок віком 54 років, мешканців чотирьохповерхівки, а також 83-річну жительку сусіднього будинку.
Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого ще одна ракета влучила у головний корпус харківського вузу.
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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