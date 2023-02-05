05.02.2023 12:21 Рита Парфенова

Наслідки влучання ворожої ракети біля житлових будинків у центрі Харкова (фоторепортаж)

Вранці 5 лютого російська ракета влучила поблизу житлових будинків у Київському районі Харкова.



Фото: Василь Голосний

Як передає РЕДПОСТ, ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, в результаті пошкоджень зазнали фасад та вікна будівлі, а також припарковані поруч автівки.

Будинок отримав серйозні ушкодження. Розбиті комунікації, відсутні тепло-, енерго- та водопостачання. Рятувальні роботи на місці ще тривають.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих: 58-річного чоловіка та двох жінок віком 54 років, мешканців чотирьохповерхівки, а також 83-річну жительку сусіднього будинку.



Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого ще одна ракета влучила у головний корпус харківського вузу.

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