05.02.2023 11:59 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову 5 лютого (відео)

5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали два ракетних удари по Київському району міста Харкова.





Як повідомляє РЕДПОСТ, одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку.

Постраждали п’ятеро людей: 51-річний охоронець вузу, троє мешканців чотирьохповерхівки: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років, а також 83-річна жителька сусіднього будинку.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

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