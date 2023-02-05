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05.02.2023  11:59   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову 5 лютого (відео)

5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали два ракетних удари по Київському району міста Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ, одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку.

Постраждали п’ятеро людей: 51-річний охоронець вузу, троє мешканців чотирьохповерхівки: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років, а також 83-річна жителька сусіднього будинку.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

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Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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