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05.02.2023  11:52   Рита Парфенова

Яких руйнацій зазнав вуз Харкова після ракетного обстрілу 5 лютого (фоторепортаж)

Вранці російська ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.


Фото: Василь Голосний

Про пошкодження будівель розповів ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Володимир Бабаєв, передає РЕДПОСТ.

Ракета влучила у головний корпус - там зруйновані 4-й та 5-й поверхи, була пожежа.

Також, за словами ректора, пошкоджений адміністративний корпус – єдний, який опалювався, у ньому працювали бухгалтерия, відділ кадрів, усі допоможні служби. У будівлі вибиті вікна та двері, постраждав музейний комплекс, який у цьому році мав відвічати 57 років. «Але багато експонатів ми сховали», – заспокоїв Володимир Бабаєв.

Крім того, серьйозних пошкоджень зазнав Архітектурний корпус і гуртожиток, розташований недалеко - там повилітали вікна, двері, поламані меблі.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

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Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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