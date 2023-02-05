05.02.2023 11:52 Рита Парфенова

Яких руйнацій зазнав вуз Харкова після ракетного обстрілу 5 лютого (фоторепортаж)

Вранці російська ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.



Фото: Василь Голосний

Про пошкодження будівель розповів ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Володимир Бабаєв, передає РЕДПОСТ.



Ракета влучила у головний корпус - там зруйновані 4-й та 5-й поверхи, була пожежа.



Також, за словами ректора, пошкоджений адміністративний корпус – єдний, який опалювався, у ньому працювали бухгалтерия, відділ кадрів, усі допоможні служби. У будівлі вибиті вікна та двері, постраждав музейний комплекс, який у цьому році мав відвічати 57 років. «Але багато експонатів ми сховали», – заспокоїв Володимир Бабаєв.



Крім того, серьйозних пошкоджень зазнав Архітектурний корпус і гуртожиток, розташований недалеко - там повилітали вікна, двері, поламані меблі.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

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