Вранці російська ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.
Про пошкодження будівель розповів ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Володимир Бабаєв, передає РЕДПОСТ.
Ракета влучила у головний корпус - там зруйновані 4-й та 5-й поверхи, була пожежа.
Також, за словами ректора, пошкоджений адміністративний корпус – єдний, який опалювався, у ньому працювали бухгалтерия, відділ кадрів, усі допоможні служби. У будівлі вибиті вікна та двері, постраждав музейний комплекс, який у цьому році мав відвічати 57 років. «Але багато експонатів ми сховали», – заспокоїв Володимир Бабаєв.
Крім того, серьйозних пошкоджень зазнав Архітектурний корпус і гуртожиток, розташований недалеко - там повилітали вікна, двері, поламані меблі.
Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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