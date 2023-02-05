Ракетний обстріл Харкова 5 лютого: постраждало 5 людей

Внаслідок ракетного обстрілу постраждали 4 мешканців житлового будинку й охоронець вузу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова.
Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 51-річний чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали троє мешканців чотирьохповерхівки: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років, а також 83-річна жителька сусіднього будинку.
Двох людей – жінку та чоловіка – госпіталізували до лікарні. Усім іншим надана допомога на місці, на цей час вони відповилися від госпіталізації, повідомила начальник відділу комунікацій ГУ НП у Харківській області Олена Баранник.
Тяжких серед поранених немає.
За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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