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05.02.2023  10:56   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 5 лютого: постраждало 5 людей

Внаслідок ракетного обстрілу постраждали 4 мешканців житлового будинку й охоронець вузу.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 51-річний чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали троє мешканців чотирьохповерхівки: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років, а також 83-річна жителька сусіднього будинку.

Двох людей –  жінку та чоловіка – госпіталізували до лікарні. Усім іншим надана допомога на місці, на цей час вони відповилися від госпіталізації, повідомила начальник відділу комунікацій ГУ НП у Харківській області Олена Баранник.

Тяжких серед поранених немає.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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