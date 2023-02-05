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05.02.2023  10:29   

Немає ніяких військових, є цивільні люди: Ігор Терехов с міста обстрілу центра Харкова (фото)

На місціі прильоту ворожих ракет вранці 5 лютого працюють усі служби, оцінюють обсяги руйнації.


ФОТО: Павло Федосенко

Про це розповів Харківській міських голова з місця події, передає РЕДПОСТ.

Ракети, якими вранці військові рф обстріляли Харків, влучили у житлову чотириповерхівку та корпус навчального вузу у Київському районі Харькова.

За словами мера міста, у житлових будинках є руйнування, але загрози обрушення немає.

«Зараз наші спеціалісти будуть обстежувати ці будинки, потім будемо робити певні виводи», – розповів мер, дадавши, що поквартирний обхід вже проведений, зафіксовані руйнування систем теплопостачання, енергетики, водопостачання.

«Будемо відновлювати коммунікації, які тут є», – запевнив Ігор Терехов. Також в основні завдання входять закриття контурів у житлових будинках та допомога навчальному закладу.

На місці прильоту не було військових, лише цивільні, уточнив мер.

У міста є можливості відселити у гуртожитки людей, всі бажаючи будуть розселені. Поки що, за словами Ігоря Терехова, у людей шок й вони ще повинні определитися.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

Ракети, якими вранці військові рф обстріляли Харків, влучили у житлову чотириповерхівку та корпус навчального вузу у Київському районі Харькова.

Ракети, якими вранці військові рф обстріляли Харків, влучили у житлову чотириповерхівку та корпус навчального вузу у Київському районі Харькова.

Ракети, якими вранці військові рф обстріляли Харків, влучили у житлову чотириповерхівку та корпус навчального вузу у Київському районі Харькова.


Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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