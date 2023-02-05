05.02.2023 10:29

Немає ніяких військових, є цивільні люди: Ігор Терехов с міста обстрілу центра Харкова (фото)

На місціі прильоту ворожих ракет вранці 5 лютого працюють усі служби, оцінюють обсяги руйнації.



ФОТО: Павло Федосенко

Про це розповів Харківській міських голова з місця події, передає РЕДПОСТ.



Ракети, якими вранці військові рф обстріляли Харків, влучили у житлову чотириповерхівку та корпус навчального вузу у Київському районі Харькова.



За словами мера міста, у житлових будинках є руйнування, але загрози обрушення немає.



«Зараз наші спеціалісти будуть обстежувати ці будинки, потім будемо робити певні виводи», – розповів мер, дадавши, що поквартирний обхід вже проведений, зафіксовані руйнування систем теплопостачання, енергетики, водопостачання.



«Будемо відновлювати коммунікації, які тут є», – запевнив Ігор Терехов. Також в основні завдання входять закриття контурів у житлових будинках та допомога навчальному закладу.

На місці прильоту не було військових, лише цивільні, уточнив мер.



У міста є можливості відселити у гуртожитки людей, всі бажаючи будуть розселені. Поки що, за словами Ігоря Терехова, у людей шок й вони ще повинні определитися.



Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.



