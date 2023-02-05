05.02.2023 09:42 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 5 лютого

На північних ділянках Харківської області з рф ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 4 по 5 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 19 населеним пунктам Харківщини.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Олександрівка,

Глибоке,

Красне,

Зелене,

Нескучне,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бударки,

Чугунівка,

Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:

Новомлинськ,

Дворічна,

Гряниківка,

Синьківка,

Куп’янськ,

Піщане,

Кислівка,

Крохмальне.



Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.



