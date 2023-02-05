Про стан бойових дій у Харківській області на 5 лютого

На північних ділянках Харківської області з рф ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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