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05.02.2023  09:42   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 5 лютого

На північних ділянках Харківської області з рф ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 4 по 5 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 19 населеним пунктам Харківщини.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Олександрівка,
  • Глибоке,
  • Красне,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Стариця,
  • Огірцеве, 
  • Вовчанськ,
  • Бударки,
  • Чугунівка,
  • Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:

  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Синьківка,
  • Куп’янськ,
  • Піщане,
  • Кислівка,
  • Крохмальне.


Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.

 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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