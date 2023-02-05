05.02.2023 09:16 Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову

Трое людей травмовано після прильоту ракет в центр Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Станом на 9:14 ранку відомо про трьох постраждалих внаслідок влучання в житлову забудову в центрі міста: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

У будинку після "прильоту" сталася пожежа.



Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.



