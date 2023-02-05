Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову

Трое людей травмовано після прильоту ракет в центр Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Станом на 9:14 ранку відомо про трьох постраждалих внаслідок влучання в житлову забудову в центрі міста: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.
Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.
У будинку після "прильоту" сталася пожежа.
Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.
Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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