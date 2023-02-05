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05.02.2023  09:16   Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову

Трое людей травмовано після прильоту ракет в центр Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Станом на 9:14 ранку відомо про трьох постраждалих внаслідок влучання в житлову забудову в центрі міста: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

У будинку після "прильоту" сталася пожежа.

Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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