На Харківщині рятувальники 12 разів перевіряли місця влучання ворожих снарядів: подробиці

За добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
12 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів страною-агресоркою не зафіксовано.
Перевіркою встановлено, що:
Загалом за добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюм рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двому ракетами, ймовірно, С300.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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