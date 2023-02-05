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05.02.2023  09:02   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники 12 разів перевіряли місця влучання ворожих снарядів: подробиці

За добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


facebook.com/DSNSKHARKIV
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

12 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів страною-агресоркою не зафіксовано.

Перевіркою встановлено, що:

  • у м. Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;
  • у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;
  • також у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає.

Загалом за добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюм рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двому ракетами, ймовірно, С300.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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