05.02.2023 09:02 Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники 12 разів перевіряли місця влучання ворожих снарядів: подробиці

За добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

12 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів страною-агресоркою не зафіксовано.



Перевіркою встановлено, що:

у м. Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;

у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;

також у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає.

Загалом за добу з 4 по 5 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюм рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Нагадаємо, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двому ракетами, ймовірно, С300.



