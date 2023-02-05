Коли у Харкові 5 лютого відключатимуть світло, розповіли в Укренерго

Графікі віялового відключення електроенергії будуть діяти у Харкові з 16:00 до 20:00.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Укренерго, у Харкові та області на даний момент не зафіксовано перевищення лімітів споживання електроенергії, встановлених постачальником енергії.
У Укренерго зазначили, що внуслідок виходу з ремонту двух блоків на теплових електростанціях та імпорту електроенергії з інших країн вдалося збільшити лімити споживання електроенергії.
Тому обмеження будуть діяти в усіх областях Укріїни, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 лютого.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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