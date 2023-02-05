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05.02.2023  12:57   Рита Парфенова

Коли у Харкові 5 лютого відключатимуть світло, розповіли в Укренерго

Графікі віялового відключення електроенергії будуть діяти у Харкові з 16:00 до 20:00.

відключення світла

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Укренерго, у Харкові та області на даний момент не зафіксовано перевищення лімітів споживання електроенергії, встановлених постачальником енергії.

У Укренерго зазначили, що внуслідок виходу з ремонту двух блоків на теплових електростанціях та імпорту електроенергії з інших країн вдалося збільшити лімити споживання електроенергії.

Тому обмеження будуть діяти в усіх областях Укріїни, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 лютого.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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