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03.02.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла

Новий графік діятиме з 6 лютого.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме з 6 по 12 лютого.
 
Передбачено 12 черг відключень електропостачання:
 
  • 1 черга – 12:00-15:00
  • 2 черга – 13:00-16:00
  • 3 черга – 14:00-17:00
  • 4 черга – 15:00-18:00
  • 5 черга – 17:00-20:00
  • 6 черга – 18:00-21:00
  • 7 черга – 19:00-22:00
  • 8 черга – 07:00-10:00
  • 9 черга – 08:00-11:00
  • 10 черга – 09:00-12:00
  • 11 черга – 10:00-13:00
  • 12 черга – 11:00-14:00
Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники з початку року в Харкові замінили понад 1 кілометр водоводів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відключення світла
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