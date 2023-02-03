03.02.2023 12:55 Віталій Хінєвіч
Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла
Новий графік діятиме з 6 лютого.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме з 6 по 12 лютого.
Передбачено 12 черг відключень електропостачання:
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1 черга – 12:00-15:00
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2 черга – 13:00-16:00
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3 черга – 14:00-17:00
-
4 черга – 15:00-18:00
-
5 черга – 17:00-20:00
-
6 черга – 18:00-21:00
-
7 черга – 19:00-22:00
-
8 черга – 07:00-10:00
-
9 черга – 08:00-11:00
-
10 черга – 09:00-12:00
-
11 черга – 10:00-13:00
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12 черга – 11:00-14:00
Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що комунальники з початку року в Харкові замінили
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