03.02.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники з початку року в Харкові замінили понад 1 кілометр водоводів

Ремонтні роботи проходили у різних районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Бригади аварійно-відновлювальних робіт у складних умовах воєнного часу інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. Зокрема, за перший місяць 2023 уже замінили 1300 метрів зовнішніх водоводів.

У тому числі, масштабно оновили мережі у Київському районі – 469 метрів по вулиці Пушкінській та 150 метрів по вулиці Шевченка. У Новобаварському – 100 метрів на проспекті Любові Малої, у Шевченківському – 100 метрів по вулиці Буковій та у Немишлянському – 100 метрів на проспекті Льва Ландау.

Як повідомили на підприємстві, заміна зношених магістральних водоводів, яким вже за 50 років, дозволить нам скоротити витрати на ремонти, а вам – забезпечить надійне транспортування води; дасть змогу нам скоротити витоки, а вас «живитиме» водою, яка не зазнаватиме вторинного забруднення у мережах, роз’їдених корозією.

Також, бригади АВР усунули 362 аварійні ситуації, упорядкували 326 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 97 водорозбірних колонок.

Сьогодні ведуться відновлювальні роботи на 16 об'єктах зовнішнього водопостачання, найбільш значні – у Київському та Шевченківському районах міста. Напередодні ліквідували 14 позаштатних ситуацій на трубопроводах та відновили 10 оглядових колодязів.

Варто зазначити, що більше інформації щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт на водоводах можна отримати, зателефонувавши на диспетчерську водоканалу за коротким номером – 15-33.



