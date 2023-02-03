03.02.2023 12:15 Віталій Хінєвіч
Комунальники з початку року в Харкові замінили понад 1 кілометр водоводів
Ремонтні роботи проходили у різних районах міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Харківводоканал».
Бригади аварійно-відновлювальних робіт у складних умовах воєнного часу інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. Зокрема, за перший місяць 2023 уже замінили 1300 метрів зовнішніх водоводів.
У тому числі, масштабно оновили мережі у Київському районі – 469 метрів по вулиці Пушкінській та 150 метрів по вулиці Шевченка. У Новобаварському – 100 метрів на проспекті Любові Малої, у Шевченківському – 100 метрів по вулиці Буковій та у Немишлянському – 100 метрів на проспекті Льва Ландау.
Як повідомили на підприємстві, заміна зношених магістральних водоводів, яким вже за 50 років, дозволить нам скоротити витрати на ремонти, а вам – забезпечить надійне транспортування води; дасть змогу нам скоротити витоки, а вас «живитиме» водою, яка не зазнаватиме вторинного забруднення у мережах, роз’їдених корозією.
Також, бригади АВР усунули 362 аварійні ситуації, упорядкували 326 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 97 водорозбірних колонок.
Сьогодні ведуться відновлювальні роботи на 16 об'єктах зовнішнього водопостачання, найбільш значні – у Київському та Шевченківському районах міста. Напередодні ліквідували 14 позаштатних ситуацій на трубопроводах та відновили 10 оглядових колодязів.
Варто зазначити, що більше інформації щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт на водоводах можна отримати, зателефонувавши на диспетчерську водоканалу за коротким номером – 15-33.
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