Наказував підлеглим знищувати українську символику: на Харківщині судитимуть колаборанта - директора школи

До суду передана справа 48-річного мешканця смт Савинці, який під час окупації селища зайняв посаду директора школи.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на областну прокуратуру, у серпні минулого року чоловік добровльно обійняв посаду директора школи при окупантах. Він запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.
Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі.
У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.
Досудове розслідування щодо «директора» завершено. Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
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