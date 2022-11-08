08.11.2022 13:31 Рита Парфенова

Окупанти впроваджували російську освіту на Харківщині: знайдені секретні матеріали

Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази невдалого впровадження російської освіти на Харківщині.



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Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, у якій зазначено, як мала проходити «розбудова» масштабної російської освіти на Харківщині.



У ній – «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области». Серед головних кураторів – «Министерство просвещения Российской Федерации».



Насамперед окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11-ти класів. В одному з документів навіть наголошено, що «Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области».





Крім того, росіяни планувати обговорити і кадрове питання, а саме запросити до регіону викладачів – особливий акцент мав бути на «историках и литераторах» з метою запровадження «патриотического воспитания».



Не оминули стороною окупанти і сусідній до Харкова Бєлгород. В одному з документів зазначено, щоб діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.



Крім того, «1-2 особо отличившихся детей» окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів – до Бєлгорода. Під прикриттям «турботи та відпочинку» планувалась звичайна російська пропаганда для дітей.





У російському «плані» нічого нового: з рідною мовою у окупантів теж не склалось, документ містить низку помилок.



Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та всебічного розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.

Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.