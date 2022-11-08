08.11.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Ринок праці в Харківській області поступово пожвавлюється

У жовтні надійшло до служби зайнятості більше вакансій порівняно з вереснем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.

Повідомляється, що в жовтні 2022 року ринок праці Харківщини позначився деяким поступовим пожвавленням. Зокрема, до служби зайнятості роботодавці заявили 1,6 тисяч вакансій, що на 66% більше, ніж було надано у вересні поточного року (вересень – 950 вакантних одиниць).

Серед регіональних галузей економіки найбільший попит на працівників у жовтні мала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Кількість пропозицій роботи на підприємствах цієї галузі становила 429 одиниць і, порівняно з попереднім місяцем, зросла у 5 разів. Середня заробітна плата у заявлених вакансіях цієї сфери на кінець жовтня складала 7736 грн.

Також до активних сфер пошуку працівників входить переробна промисловість та сфера торгівлі: на них припадало, відповідно, 14% та 13% від усіх актуальних вакансій у жовтні 2022 року.

Найменше пропозицій роботи заявлено у сферах фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості, інформації та телекомунікації.

За три тижні вересня поточного року за сприяння служби зайнятості Харківщини роботу отримала 1021 людина, з них 660 осіб офіційно мали статус безробітного. Обсяги працевлаштування у вересні на 13% перевищили серпневий показник у цілому за місяць (серпень 2022 року – 903 особи).

У вересні цього року за видами економічної діяльності найчастіше вдавалося знайти роботу в освіті (27%), державному управлінні й обороні (16%), переробній промисловості (14%), торгівлі (10%).

За професійними групами найбільше незайнятих громадян працевлаштовано з числа професіоналів та фахівців (46%): учителі, педагоги-організатори, практичні психологи, асистенти вчителів, сестри медичні, бухгалтери.

Також за максимальною кількістю працевлаштованих можна відзначити робітників із обслуговування, експлуатації устаткування та машин (токарі, машиністи насосних станцій, оператори заправних станцій, водії автотранспортних засобів, дорожні робітники) та представників найпростіших професій (прибиральники, двірники, підсобні робітники, вантажники).

З питань зайнятості та безробіття можна звертись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківська обласна служба зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 073 055 98 24; 098 567 05 76; 095 138 72 96; 099 056 28 00; 099 020 87 21.