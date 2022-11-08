08.11.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові працює близько 70% аптек

Аптеки працюють у всіх районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що у місті Харкові здійснює діяльність близько 70 % від довоєнної кількості аптек.

Як зазначили у Департаментi адмiнiстративних послуг і споживчого ринку, аптеки працюють у всіх районах міста задля забезпечення потреб харків'ян в ліках, медичних виробах та санітарно-гігієнічних товарах. Також жителі міста можуть придбати в них дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду тощо.

Аптечні мережі постійно інформують споживачів про свою роботу, асортимент товарiв, контакти та графіки роботи закладів на своїх офіційних ресурсах. Станом на сьогодні повністю або частково відновили роботу такі мережі аптек, як «9-1-1», «Аптека оптових цін», «АНЦ», «Славутич», КП «Муніципальна аптека» та ін.

Нагадаємо, в Україні затвердили новий Реєстр лікарських засобів , які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року.