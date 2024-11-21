У Харкові функціонують 534 аптеки різних мереж

В аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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