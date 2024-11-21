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21.11.2024  14:50   Віталій Хіневич

У Харкові функціонують 534 аптеки різних мереж

В аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, від початку року їх кількість збільшилася на 8%. Крім медичних виробів і санітарно-гігієнічних товарів, там можна придбати дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду тощо.
 
Також в аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців та ін. 
 
На випадок відключення електроенергії джерелами альтернативного живлення забезпечені 475 аптек.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що створення «енергетичного острова» дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних
послуг.
 
Тэги:  аптеки, харків
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