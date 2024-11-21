21.11.2024 14:50 Віталій Хіневич

У Харкові функціонують 534 аптеки різних мереж

В аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, від початку року їх кількість збільшилася на 8%. Крім медичних виробів і санітарно-гігієнічних товарів, там можна придбати дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду тощо.

Також в аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців та ін.

На випадок відключення електроенергії джерелами альтернативного живлення забезпечені 475 аптек.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що створення « енергетичного острова » дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних

послуг.