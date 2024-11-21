21.11.2024 13:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Ми щодня працюємо над створенням «енергетичного острова»

Створення «енергетичного острова» дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних послуг.

Як зазначив сьогодні, 21 листопада, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, реалізація цього проєкту є частиною Плану стійкості, презентованого Президентом України Володимиром Зеленським.

«Для нас дуже важливо мати стабільну систему енергопостачання. На жаль, зараз у нас немає власної генерації електроенергії, бо ворог її знищив. Але ми щодня працюємо над створенням «енергетичного острова», щоб ця система була диференційованою.

Якщо ми матимемо стале електропостачання, то буде і вода, і тепло, і всі комунальні послуги. І я вдячний усім, хто долучається до цієї роботи. Це наші міжнародні партнери - Світовий банк, USAID, ЄБРР та ЄІБ. Також я вдячний президенту, за дорученням якого уряд виділив кошти на придбання необхідного обладнання. Крім того, залучаємо кошти міського бюджету», - розповів мер.

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