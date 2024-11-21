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21.11.2024  11:59   

Фундація Нормана Фостера візьме участь у створенні меморіалу жертвам війни в Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до знаменитого британського архітектора Нормана Фостера з пропозицією щодо створення меморіального комплексу вшанування пам'яті жертв збройної агресії Росії.

Фундація Нормана Фостера

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, цей проєкт стане символом стійкості та незламності харків'ян.

У рамках онлайн-зустрічі, що відбулася між мером Харкова та Норманом Фостером, було обговорено створення пам'ятного місця, яке нагадуватиме про трагедію війни, вшановуватиме загиблих та служитиме нагадуванням про силу духу та відвагу мешканців міста.

Ігор Терехов підкреслив, що важливо належним чином зберегти пам'ять про жертв війни. "Цим не можна нехтувати. У нас занадто велика рана, яка ніколи не загоїться, але має бути місце, де люди можуть згадати про загиблих, висловити свою подяку, скорботу та шану", — зазначив мер.

Норман Фостер, чия Фундація також займається розробкою концепції Генерального плану розвитку Харкова, погодився приєднатися до цієї ініціативи. Сторони домовилися про початок роботи над проєктуванням меморіалу, з огляду на його важливість для міста та його майбутнього.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  економічна стратегія міста, розроблена під керівництвом Фундації Нормана Фостера, була презентована в рамках проєкту Європейської економічної комісії ООН «UN4Ukrainian Cities».

 

Тэги:  відновлення, відбудова, харків
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