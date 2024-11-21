Майбутнє Харкова: дорожня карта розвитку міста від Фундації Нормана Фостера

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Захід, що відбувся у форматі онлайн-зустрічі, зібрав авторів документа, серед яких провідні професори Оксфорда та Гарварда Іан Голден і Едвард Глейзер, міжнародних експертів, архітекторів, а також самого Нормана Фостера.

Візія майбутнього Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов підкреслив, що стратегія є не просто планом відновлення, а дороговказом для створення сучасного міста.

«Стратегія, яку ми сьогодні обговорюємо, – це не просто набір ініціатив чи рекомендацій. Це дорожня карта майбутнього Харкова, яка дозволить не лише відновити зруйноване, але й побудувати сучасне, інноваційне та комфортне місто. Відновлення неможливе без уваги до деталей. Тому в стратегії враховані всі аспекти – від будівництва енергоефективного житла до створення наукового кварталу. Але головним у цьому процесі є люди – ті, хто залишився, і ті, хто повертається додому. Харків має стати комфортним місцем для життя, роботи та навчання. Ми розуміємо, що перед нами ще багато викликів. Але я впевнений, що Харків, як і вся Україна, має колосальний потенціал. Ця стратегія – наш крок уперед до того, щоб перетворити виклики на можливості. Разом ми зможемо зробити Харків не лише містом майбутнього, але й символом відновлення та сили нашої країни», – зазначив Ігор Терехов.

Ключові напрями стратегії

Економічна стратегія враховує різні аспекти розвитку:

Освіта та людський капітал: впровадження інноваційних проєктів для розвитку молоді.

впровадження інноваційних проєктів для розвитку молоді. Промисловість та технології: створення умов для індустріального та ІТ-зростання.

створення умов для індустріального та ІТ-зростання. Енергоефективність та екологія: інтеграція рішень, що відповідають європейським стандартам.

інтеграція рішень, що відповідають європейським стандартам. Інвестиції: розподіл фінансування між агросектором, технологіями та відновленням інфраструктури.

Роль міжнародних партнерів

Документ створений у співпраці з ЄЕК ООН, урядом Німеччини та міжнародними архітекторами. Німеччина вже підтвердила фінансування низки ініціатив у 2025 році, зокрема, реконструкцію мікрорайону Північна Салтівка та інші пілотні проєкти.

Іан Голден, один із авторів стратегії, зазначив, що Харків має всі можливості стати ключовим науковим і промисловим центром:

«Промислове виробництво в Харкові завжди мало конкурентоспроможність на міжнародній арені, а науковий потенціал та університети створювали базу для переходу до економіки знань. Наше завдання – не лише відновити втрачене, а й створити інноваційну платформу для майбутнього розвитку», – підкреслив Іан Голден.

Місто майбутнього

Генеральний план Харкова, який розробляється командою Нормана Фостера, гармонійно доповнює економічну стратегію. Фостер зазначив, що Харків може стати світовим зразком урбаністичного розвитку:

«Від початку нашої спільної роботи ми поставили перед собою завдання не просто реконструювати пошкоджені об’єкти, а створити місто майбутнього. Інтеграція нових індустрій, збереження історичної спадщини та залучення інвестицій – це основні аспекти нашого плану», – сказав Норман Фостер.

Науковий квартал і інвестиції

Особливу увагу приділено створенню наукового кварталу, що стане центром розвитку дослідницької діяльності, залучення молодих талантів та інвесторів.

Харків, з його багатою історією та потенціалом, не лише відновлюється, але й задає новий стандарт відбудови. Презентована стратегія – це амбітний крок до перетворення міста на приклад для всієї України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків презентував підземну школу та інші проекти безпечного простору на міжнародній виставці.