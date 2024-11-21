Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 листопада 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 20 листопада 2024 року.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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