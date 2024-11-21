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21.11.2024  10:02   Рита Парфенова

Яе у Харкові 21 листопада вимикатимуть світло

Енергетики розповіли про застосування у Харкові графіків відключення світла протягом 21 листопада 2024 року.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, енергетики інформують, що 21 листопада 2024 року, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.

 

У зв’язку з пошкодженням ліній електропередач через ворожі обстріли, у низці областей України, включно з Харківською, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Графік відключень:

  • 08:00 – 19:00 — діятимуть дві черги відключень.
  • 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Обмеження стосуються таких регіонів:
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ.

Ситуація на енергомережі:

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і відновленням обладнання, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання.

Заклик до споживачів:

  • Під час подачі світла користуйтеся електроприладами ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.
  • Вимикайте непотрібні прилади, використовуйте лише необхідне.

Дотримання цих порад допоможе зберегти стабільність системи в умовах обмежень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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