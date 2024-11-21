21.11.2024 10:02 Рита Парфенова

Яе у Харкові 21 листопада вимикатимуть світло

Енергетики розповіли про застосування у Харкові графіків відключення світла протягом 21 листопада 2024 року.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , енергетики інформують , що 21 листопада 2024 року, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.

У зв’язку з пошкодженням ліній електропередач через ворожі обстріли, у низці областей України, включно з Харківською, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Графік відключень:

08:00 – 19:00 — діятимуть дві черги відключень.

— діятимуть дві черги відключень. 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Обмеження стосуються таких регіонів:

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ.

Ситуація на енергомережі:

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і відновленням обладнання, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання.

Заклик до споживачів:

Під час подачі світла користуйтеся електроприладами ощадливо , щоб зменшити навантаження на мережу.

, щоб зменшити навантаження на мережу. Вимикайте непотрібні прилади, використовуйте лише необхідне.

Дотримання цих порад допоможе зберегти стабільність системи в умовах обмежень.

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