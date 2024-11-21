Яе у Харкові 21 листопада вимикатимуть світло

Енергетики розповіли про застосування у Харкові графіків відключення світла протягом 21 листопада 2024 року.
У зв’язку з пошкодженням ліній електропередач через ворожі обстріли, у низці областей України, включно з Харківською, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.
Обмеження стосуються таких регіонів:
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ.
Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і відновленням обладнання, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання.
Дотримання цих порад допоможе зберегти стабільність системи в умовах обмежень.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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