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21.11.2024  09:37   Рита Парфенова

Харків вдячний за подвиги: Ігор Терехов привітав штурмовиків зі святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем десантно-штурмових військ.


Фото: ХМР

Привітання міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Ви - міць українського війська, символ хоробрості та нездоланності. У найскладніші часи саме ви першими йдете в бій, стаючи на захист країни. Ваш героїзм - це надійна опора нашої державності, яка дарує віру в мир і справедливість.

Харків вдячний за подвиги, які ви здійснюєте, обороняючи наші міста і села від окупантів. Ми пишаємося вашою відвагою, стійкістю та професіоналізмом!

Бажаю вам міцного здоров’я, родинної злагоди та мирного неба! Нехай рідна земля надихає та оберігає вас! Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Україні!», – йдеться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ. писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував звернення до харків’ян з нагоди Дня гідності та свободи.

Тэги:  ігор терехов, харків
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