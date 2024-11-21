Харків вдячний за подвиги: Ігор Терехов привітав штурмовиків зі святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем десантно-штурмових військ.
Привітання міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.
«Ви - міць українського війська, символ хоробрості та нездоланності. У найскладніші часи саме ви першими йдете в бій, стаючи на захист країни. Ваш героїзм - це надійна опора нашої державності, яка дарує віру в мир і справедливість.
Харків вдячний за подвиги, які ви здійснюєте, обороняючи наші міста і села від окупантів. Ми пишаємося вашою відвагою, стійкістю та професіоналізмом!
Бажаю вам міцного здоров’я, родинної злагоди та мирного неба! Нехай рідна земля надихає та оберігає вас! Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Україні!», – йдеться у привітанні.
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Раніше РЕДПОСТ. писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував звернення до харків’ян з нагоди Дня гідності та свободи.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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