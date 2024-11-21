У Харкові та області очікується погіршення погодних умов: поради для безпеки

У четвер, 21 листопада, за прогнозами синоптиків, на Харківщині можливі складні погодні умови.
Оголошено жовтий рівень небезпеки. Очікується сильний південний вітер із поривами швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями до 25–27 м/с.
І водіїв, і пішоходів закликають до обережносты в умовах сильного вітру. У разі необхідності допомоги чи виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 102.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 21 листопада у Харкові очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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