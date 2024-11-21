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21.11.2024  09:16   

У Харкові та області очікується погіршення погодних умов: поради для безпеки

У четвер, 21 листопада, за прогнозами синоптиків, на Харківщині можливі складні погодні умови.

Обережно, на сьогодні прогнозують ускладнення погодних умов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Оголошено жовтий рівень небезпеки. Очікується сильний південний вітер із поривами швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями до 25–27 м/с.

Можливі наслідки:

  • Відключення електропостачання у деяких населених пунктах.
  • Ускладнення руху транспорту на окремих дорогах та вулицях.

Рекомендації для водіїв:

  1. Дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникайте ризикованих маневрів.
  2. Використовуйте ближнє світло фар і протитуманні ліхтарі під час недостатньої видимості.
  3. Завчасно знижуйте швидкість перед перехрестями, поворотами, світлофорами та пішохідними переходами.
  4. Завжди користуйтеся пасками безпеки, у тому числі для дітей.

І водіїв, і пішоходів закликають до обережносты в умовах сильного вітру. У разі необхідності допомоги чи виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 21 листопада у Харкові очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.

Тэги:  негода, харків
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