Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.
Вітер південний, 17 – 22 м/с.
Температура повітря: вночі 6 – 8° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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