21.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.

Вітер південний, 17 – 22 м/с.

Температура повітря: вночі 6 – 8° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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Народні прикмети

якщо сніг пішов до Введення, то скоро він розтане, і навпаки;

якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна;

сонце і мороз – гарний знак;

якщо погода тепла й похмура – наступного року буде поганий урожай;

прийшла справжня зима – можна сподіватися на хороший урожай;

якщо цього дня сильний мороз, наступне літо буде спекотним, а найближчі свята – холодними.