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21.11.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.

Вітер південний, 17 – 22 м/с.

Температура повітря: вночі 6 – 8° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо сніг пішов до Введення, то скоро він розтане, і навпаки;
  • якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна;
  • сонце і мороз – гарний знак;
  • якщо погода тепла й похмура – наступного року буде поганий урожай;
  • прийшла справжня зима – можна сподіватися на хороший урожай;
  • якщо цього дня сильний мороз, наступне літо буде спекотним, а найближчі свята – холодними.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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