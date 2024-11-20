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20.11.2024  21:50   Віталій Хіневич

Дорожники переходять на посилений режим роботи у Харківській області

Синоптики попереджають про вкрай високу інтенсивність опадів — спочатку дощу, а потім мокрого снігу, що може спричинити ускладнення руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Зазначається, що дорожники переходять на посилений режим роботи, а учасників дорожнього руху просять враховувати погодні умови, бути уважними та обережними за кермом та, за можливості, утриматися від поїздок. 
 
«Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює гаряча лінія Служби: +38 095 568 38 77»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканців Харкова попереджають про негоду
 
Тэги:  дороги, харків
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