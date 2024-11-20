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20.11.2024  21:35   Дмитро Колонєй

Оксамитова кава по-румунськи

Рецепт кави з шоколадним смаком.

Як приготувати каву по-румунськи
 
Як пише РЕДПОСТ, це особливий напій, який відрізняється від класичної кави своїм насиченим смаком та ароматом   
 
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Кава по-румунськи

 

Інгредієнти

 
  • кава дрібного помелу або розчинна кава - 6 год. ложок,
  • цукрова пудра - 4 год. ложки,
  • какао-порошок - 2 год. ложки,
  • холодна вода - 4 чашки,
  • цукор,
  • ванілін,
  • вершки.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Каву, цукор та какао змішати у кавнику
  2. Залити холодною водою 
  3. Поставити на вогонь.
  4. Як почне закипати, зняти з вогню.
  5. Розлити по філіжанках.
  6. У кожну чашку покласти цукор і щіпку ванліну, 
  7. Розмішати.
  8. Збити вершки із цукровою пудрою
  9. Покласти вершки у кожну чашку.
  10. Разом з готовою кавою подати ванілін та вершки.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати німецький картопляний салат.

 
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Тэги:  рецепт, напій, кава, какао, цукор, вершки
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