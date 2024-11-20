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20.11.2024  20:40   

У Харкові облаштовують мультимедійний меморіал пам’яті загиблих захисників та захисниць України

Працівники КП «Ритуал» за підтримки міського голови Ігоря Терехова почали встановлювати типові гранітні намогильні споруди захисникам і захисницям України на Алеї Слави.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили на підприємстві, зараз тривають роботи з облаштування 20 пам'ятників.
 
До кінця року фахівці планують встановити на підході до Алеї Слави мультимедійну інформаційну стелу - віртуальний меморіал пам’яті, який допоможе знайти дорогу до конкретного місця поховання, дізнатися про життєвий шлях загиблого, прочитати про його відзнаки та нагороди тощо.
 
 
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Тэги:  харків
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