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20.11.2024  20:00   Віталій Хіневич

Харків’янин убив дружину та намагався покінчити з собою

У Харкові 18 червня цього року чоловік зарізав свою 47-річну дружину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Трагедія відбулась близько 22 години, подружжя в цей час перебувало біля будівлі, розташованій по провулку Олександрівському. Між чоловіком і жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. 
 
Під час сварки обвинувачений дістав кухонний ніж, який заздалегідь приготував і взяв із собою, та завдав ним не менше 9 ударів в область грудей, живота та кінцівок своєї дружини. Незважаючи на поранення, потерпіла знайшла в собі сили втекти від чоловіка, в подальшому її було ушпиталено. 
 
У цей же час зловмисник декілька разів вдарив себе у живіт тим же ножем, після чого на місце події прибула швидка допомога.
 
Медики декілька днів боролись за життя потерпілої, однак від отриманих поранень вона померла в лікарні.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Він пояснив, що за декілька днів до цієї події він прочитав переписку дружини в соцмережі та в такий спосіб дізнався про невірність коханої. Чоловік вирішив покарати її — запросити на прогулянку та на очах дружини вбити себе, для чого і взяв із собою ніж. 
 
Під час з’ясування стосунків чоловік вийшов із себе та став бити потерпілу ножем. При цьому обвинувачений зазначив, що не бажав її смерті.
 
Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив вітчима.
 
Тэги:  події, харків
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