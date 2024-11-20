20.11.2024 19:30 Віталій Хіневич

У Харкові святкують Всесвітній день науки

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 листопада, взяв участь в урочистому заході, присвяченому Всесвітньому дню науки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Подія зібрала представників наукової спільноти з різних куточків України - викладачів, дослідників, науковців. На заході також був присутній міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який відзначив головну роль Харкова як інтелектуального центру країни.

У своєму виступі Ігор Терехов підкреслив важливість розвитку освіти навіть у складних умовах війни. Він розповів про будівництво підземних шкіл, яке ведеться за рахунок міського бюджету та коштів, виділених міністерством освіти, щоб забезпечити безпечне очне навчання школярів. Також мер наголосив на необхідності створення безпечних просторів для студентів і підтримки університетів, які залишаються невід’ємною частиною життя Харкова.

«Місто живе, працює і є форпостом боротьби України за свою незалежність. Незважаючи на постійні повітряні тривоги та обстріли, ми займаємося відновленням. Ми вдячні кожному, хто працює та творить науку заради сьогодення й майбутнього України.

Харків - це центр науки, студентства та інтелекту. Ми не маємо права втратити цей потенціал. Разом із центральною владою ми повинні створити комфортні й безпечні умови для наших вишів, щоб Харків залишався студентським та інноваційним центром», - зазначив Ігор Терехов.

На завершення заходу мер вручив почесні грамоти Харківської міської ради десятьом науковцям міста.

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