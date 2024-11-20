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20.11.2024  18:55   Віталій Хіневич

У Харківській області діятимуть графіки відключень світла

Енергетики розповіли про погодинні відключення світла на Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Зазначається, що 21 листопада з 7:00 до 22:00 у Харкові та області діятимуть графіки відключення світла.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Енергетики представили графіки відключень світла у Харківській області.
 
Тэги:  жкг, харків
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