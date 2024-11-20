У Харківській області діятимуть графіки відключень світла

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.