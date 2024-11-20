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20.11.2024  18:25   Віталій Хіневич

Ворог обстрілював Харківську область: є постраждалі

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли с. Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ.
 
Близько 15:00 ворог атакував безпілотником с. Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення. 
 
Також приблизно о 15:00 під ворожим артилерійським ударом було с. Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.
 
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл Куп'янська постраждала людина.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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