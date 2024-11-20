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20.11.2024  15:15   Віталій Хіневич

Через ворожий обстріл Куп'янська постраждала людина

20 листопада близько 12:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл отримав поранення 35-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будинки. 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини ліквідували наслідки ворожих обстрілів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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