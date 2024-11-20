Рятувальники Харківщини ліквідували наслідки ворожих обстрілів

Протягом доби з 19 по 20 листопада 2024 року рятувальники ДСНС Харківського гарнізону здійснили 19 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Зокрема протягом доби рятувальники загасили сім пожеж, жві з якиї спричинили ворожі обстріли. Обідви пожежі виникли через масовані обстріли з використанням реактивних систем залпового вогню в середмісті Куп’янська.
У результаті обстрілів значних руйнувань зазнали приватний житловий сектор, багатоповерхові будівлі, об'єкти торгівлі та цивільна інфраструктура.
На місці обстрілів виникло два осередки займання:
За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало четверо осіб. На місці події працювали рятувальники ДСНС: 12 фахівців та 3 одиниці техніки були задіяні для ліквідації наслідків.
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 61 одиницю вибухонебезпечних предметів, забезпечивши безпеку для місцевих мешканців.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 19-20 листопада 2024 року постраждали 16 мирних жителів.
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