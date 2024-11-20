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20.11.2024  08:57   Рита Парфенова

На Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ

На Харківщині тривають активні бойові дії. Ворог намагається прорвати оборону українських захисників.

війна в україні

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Російські війська п’ять разів намагалися вклинитись у оборону неподалік Вовчанська. Усі спроби були успішно відбиті українськими військовими.

Куп’янський напрямок

Протягом доби тут зафіксовано одинадцять атак окупантів. Найінтенсивніші бої тривали поблизу населених пунктів:

  • Кіндрашівка,
  • Лозова,
  • Петропавлівка,
  • Загризове,
  • Першотравневе,
  • Кругляківка.

Ворог активно використовував авіацію для підтримки своїх штурмових дій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 19-20 листопада 2024 року постраждали 16 мирних жителів.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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