На Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ

На Харківщині тривають активні бойові дії. Ворог намагається прорвати оборону українських захисників.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.
Російські війська п’ять разів намагалися вклинитись у оборону неподалік Вовчанська. Усі спроби були успішно відбиті українськими військовими.
Протягом доби тут зафіксовано одинадцять атак окупантів. Найінтенсивніші бої тривали поблизу населених пунктів:
Ворог активно використовував авіацію для підтримки своїх штурмових дій.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 19-20 листопада 2024 року постраждали 16 мирних жителів.
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Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.
Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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