20.11.2024 08:57 Рита Парфенова

На Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ

На Харківщині тривають активні бойові дії. Ворог намагається прорвати оборону українських захисників.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Російські війська п’ять разів намагалися вклинитись у оборону неподалік Вовчанська. Усі спроби були успішно відбиті українськими військовими.

Куп’янський напрямок

Протягом доби тут зафіксовано одинадцять атак окупантів. Найінтенсивніші бої тривали поблизу населених пунктів:

Кіндрашівка,

Лозова,

Петропавлівка,

Загризове,

Першотравневе,

Кругляківка.

Ворог активно використовував авіацію для підтримки своїх штурмових дій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 19-20 листопада 2024 року постраждали 16 мирних жителів.