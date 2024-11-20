20.11.2024 08:28 Рита Парфенова

Російські обстріли Харківщини: 16 поранених та численні руйнування

Протягом минулої доби російські війська завдали численних ударів по Харківській області, використовуючи ракети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), FPV-дрони та бомби ФАБ-1500.



На фото: наслідки обстрілу м. Куп'янськ

Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, внаслідок атак 19-20 листопада постраждали 16 мирних жителів, зокрема в Харкові та Куп’янському районі.

Куп’янськ під прицілом: обстріли протягом усього дня

11:26: обстріл із РСЗВ «Град» пошкодив багатоповерхові будинки, поранено цивільну жінку;

обстріл із РСЗВ «Град» пошкодив багатоповерхові будинки, поранено цивільну жінку; 12:30: FPV-дрон пошкодив дорожнє покриття біля зупинки громадського транспорту та кіоск;

FPV-дрон пошкодив дорожнє покриття біля зупинки громадського транспорту та кіоск; 14:00: повторний обстріл «Градом» зруйнував будівлі трьох приватних підприємств;

повторний обстріл «Градом» зруйнував будівлі трьох приватних підприємств; 15:00: унаслідок удару «Градом» пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівлі освітніх закладів. Поранені дві жінки та чоловік;

унаслідок удару «Градом» пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівлі освітніх закладів. Поранені дві жінки та чоловік; 18:20: артилерійський обстріл знищив приватний гараж;

артилерійський обстріл знищив приватний гараж; 21:00: бомба ФАБ-1500 із коригованим модулем пошкодила 11 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих;

бомба ФАБ-1500 із коригованим модулем пошкодила 11 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих; 20 листопада о 04:00: пошкоджено лінії електропередач та газопровід (тип озброєння уточнюється).

Харків: ракетна атака серед білого дня

13:10: ракетний обстріл пошкодив шість приватних автомобілів. Поранення отримали 12 мирних мешканців.

Чорноглазівка та Миронівка: нічні удари керованими авіабомбами

20 листопада о 05:15: у двох населених пунктах зафіксовано влучання керованих авіабомб (КАБ) у поле.

За день поліція Харківщини здійснила 15 оглядів місць подій та внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про 6 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харкова.