20.11.2024 08:28 Рита Парфенова
Російські обстріли Харківщини: 16 поранених та численні руйнування
Протягом минулої доби російські війська завдали численних ударів по Харківській області, використовуючи ракети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), FPV-дрони та бомби ФАБ-1500.
На фото: наслідки обстрілу м. Куп'янськ
Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Поліцію Харківської області, внаслідок атак 19-20 листопада постраждали 16 мирних жителів, зокрема в Харкові та Куп’янському районі.
Куп’янськ під прицілом: обстріли протягом усього дня
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11:26: обстріл із РСЗВ «Град» пошкодив багатоповерхові будинки, поранено цивільну жінку;
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12:30: FPV-дрон пошкодив дорожнє покриття біля зупинки громадського транспорту та кіоск;
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14:00: повторний обстріл «Градом» зруйнував будівлі трьох приватних підприємств;
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15:00: унаслідок удару «Градом» пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівлі освітніх закладів. Поранені дві жінки та чоловік;
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18:20: артилерійський обстріл знищив приватний гараж;
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21:00: бомба ФАБ-1500 із коригованим модулем пошкодила 11 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих;
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20 листопада о 04:00: пошкоджено лінії електропередач та газопровід (тип озброєння уточнюється).
Харків: ракетна атака серед білого дня
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13:10: ракетний обстріл пошкодив шість приватних автомобілів. Поранення отримали 12 мирних мешканців.
Чорноглазівка та Миронівка: нічні удари керованими авіабомбами
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20 листопада о 05:15: у двох населених пунктах зафіксовано влучання керованих авіабомб (КАБ) у поле.
За день поліція Харківщини здійснила 15 оглядів місць подій та внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про 6 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією росії.
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