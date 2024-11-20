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20.11.2024  08:09   Рита Парфенова

У Харкові та області скасовано графік погодинних відключень електроенергії

Цей ранок починається з гарної новини: у регіоні більше не застосовується графік погодинних відключень електроенергії.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.
 
Внаслідок пошкоджень енергетичних об'єктів під час масованої атаки 17 листопада, в Україні тимчасово введилися графіки відключення електроенергії.
 
Завдяки зусиллям енергетиків та покращенню ситуації в енергосистемі України, графік погодинних відключень електроенергії у регіоні більше не застосовується.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.
Тэги:  відключення світла, харків
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