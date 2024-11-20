20.11.2024 08:09 Рита Парфенова

У Харкові та області скасовано графік погодинних відключень електроенергії

Цей ранок починається з гарної новини: у регіоні більше не застосовується графік погодинних відключень електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Внаслідок пошкоджень енергетичних об'єктів під час масованої атаки 17 листопада, в Україні тимчасово введилися графіки відключення електроенергії.

Завдяки зусиллям енергетиків та покращенню ситуації в енергосистемі України, графік погодинних відключень електроенергії у регіоні більше не застосовується.

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