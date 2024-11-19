Окупанти обстрілюють Куп'янськ

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Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні ідеальний час для творчих рішень і важливих справ. Уникайте втоми та апатії, і день пройде вдало.

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.