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19.11.2024  16:55   Віталій Хіневич

Окупанти обстрілюють Куп'янськ

Армія росії весь день завдає ударів по Куп’янську, зокрема із реактивних систем залпового вогню.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Через обстріли зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхові будинки, цивільне підприємство. 
 
Дві жінки 59 та 47 років отримали поранення. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах області, наражаючи мирних жителів на небезпеку.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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