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19.11.2024  17:29   Дмитро Колонєй

Від обстрілів ворога постраждали більше 70% медзакладів Харкова

Сумну статистику оголосили в Департаменті охорони здоров’я Харкова.


Від обстрілів ворога постраждали більше 70% медзакладів Харкова
Як повідмляє РЕДПОСТ, більше 70% закладів охорони здоров’я в Харкові були пошкоджені після початку повномасштабного вторгнення РФ.
 
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Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я. Там зазначили, що, попри численні ворожі обстріли по об’єктах медичної інфраструктури, надання кваліфікованої медичної допомоги в місті не зупинилося ні на день.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тисячу днів війни пошкоджено майже 11 тисяч будинків.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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